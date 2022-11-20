«Черные мешки!», – пропагандистка подставила Минобороны РФ правдой о войне в Украине

«Черные мешки!», – пропагандистка подставила Минобороны РФ правдой о войне в Украине6
- 20.11.2022, 13:51
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Громкое признание прозвучало в эфире «Соловьев LIVE».
В эфире российского «Соловьев LIVE» было сделано очередное важное признание о войне в Украине. Пропагандисты сообщили о больших потерях оккупационного контингента ВС РФ и дефиците пакетов для трупов.
Громкое признание сделала предательница Украины пропагандистка Юлия Витязева.
Отрывок доступен на Telegram-канале «Украина 365».
Витязева среди прочего занимается сбором средств для российских оккупантов, воюющих в Украине. Они вынуждены покупать на фронт мешки для трупов. Минобороны РФ, очевидно, не обеспечивает ими свой контингент в достаточном количестве.
«А я скажу! Когда у тебя параллельно со списком всего необходимого, что нужно закупить туда ребятам. Он всегда внизу, могли бы, написали бы мелким-мелким шрифтом. Те самые черные мешки. Они там. На войне люди гибнут! Наши солдаты гибнут!» - рассказывала Витязева.
О том, что она, будучи важным винтиком кремлевской пропагандистской машины, сыграла большую роль в развязывании этой войны и прямо ответственна за кровопролитие, Витязева упоминать не стала.
Важно отметить, что военно-политическое руководство РФ скрывает данные о потерях ВС РФ в Украине.