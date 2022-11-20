Станет теплее: синоптики рассказали о погоде в Беларуси на следующей неделе 20.11.2022, 13:58

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В страну идет активный циклон с юга.

На следующей неделе морозы ослабнут, а снег станет более мокрым, сообщил синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ.

Все из-за того, что в начале недели на погоду будет влиять активный циклон с юга, который принесет теплый воздух.

Будет облачно, по большей части республики выпадет снег, днем – мокрый вперемежку с дождем. Во вторник 22 ноября осадки будут особенно сильными.

Ночами в начале недели температура будет колебаться от -2°C по юго-западу и до -8°C по северо-востоку. Днем в понедельник, 21 ноября, столбик термометра покажет от -3°C до +1°C, во вторник днем будет -3… +3°C.

После обильных осадков в начале недели дальше ничего подобного ждать не приходится: облачно, иногда намек на снег.

Судя по всему, в среду, 23 ноября, нас ждет самая холодная ночь за всю неделю: от -1°C до -8°C, днем температура будет в районе -3… +2°C.

Четверг, 24 ноября, ожидается туманным. Утром воздух прогреется до +1… +5°C, днем температура будет сохраняться примерно в тех же значениях, а в пятницу, 25 ноября, прогнозируется +1… +4°C.

На снежный уикенд рассчитывать тоже не стоит: в выходные 26-27 ноября ночью столбики термометров упадут до +2… -3°C. Днем в субботу будет 0… +5°C, в воскресенье 0… +4°C.

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