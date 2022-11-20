ВСУ разгромили оккупантов в Павловке: новые карты боевых действий
- 20.11.2022, 14:06
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Российских военных выбивают из северной части населенного пункта.
В Донецкой области около Угледара украинские военные продолжают держать оборону Павловки, и российским оккупантам не удалось закрепиться в северной части населенного пункта.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.
По данным ресурса, на Авдеевском отрезке фронта «неизвестная ситуация» в н.п. Новомихайловка. В Павловке продолжаются уличные бои - захватчики пытаются вести штурмы с северной части села.
На Бахмутском отрезке российские оккупанты пробуют активизировать резервы для штурма южных и восточных окраин города.
На Сватовском направлении Луганской области продолжаются штурмовые действия - продвигаются бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ, которых враг пытается сдержать на севере н.п. Куземовка.
Интервенты выложили в сети видео удара по украинским военным из ТОС-1А (тяжелая огнеметная система «Солнцепек») в том районе, с указанием бригады.
Ситуация на других направлениях
На севере Украины, на Запорожском и Таврическом отрезках фронта - ситуация без изменений.
Нет активных действий с обеих сторон, происходят точечные штурмы. На ресурсе отмечают, что в целом фронт стал.
Ранее сообщалось, что РФ, вероятно, перебросит свои войска в Донецкую область после оставленного правобережья Херсонской области для активизации операций вокруг Бахмута.