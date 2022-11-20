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«Командиры полные дегенераты»: пленный «вагнеровец» рассказал правду о ЧВК

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  • 20.11.2022, 14:36
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«Командиры полные дегенераты»: пленный «вагнеровец» рассказал правду о ЧВК

Наемника по кличке «Заспа» взяла в плен бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины.

Бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины взяла в плен наемника российской ЧВК «Вагнер» под позывным «Заспа».

Он рассказал, как на самом деле группировка относится к своим «сотрудникам». Ролик украинская бригада опубликовала 20 ноября на официальном аккаунте в Instagram.

Пленник оказался бойцом 6-го штурмового отряда 3-го штурмового взвода «Вагнера». Он с ходу начал обзывать своего командира, а также жаловаться на то, что ЧВК применяет к ним физическое насилие и не выплачивает обещанные деньги в полном объеме.

«Командиры полные дегенераты, которые не понимают военного дела. Могут лишить (выплат - ред.) только по одной своей прихоти. Деньги, которые дают на отдых, ни разу не получил», - жаловался Заспа.

По данным нацгвардейцев, этот наемник занимался корректировкой огня артиллерии.

«Во время своего наемничества денег либо не получал, либо не мог ими воспользоваться. Был бит своими командирами и по их приказам. Призывает не верить пропаганде и ни за что не ехать в Украину воевать», - рассказали в НГУ.

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