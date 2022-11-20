«Карпенков подписал себе приговор»8
- 20.11.2022, 14:46
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На фоне войны в Украине перемены в Беларуси наступят раньше.
Телеграм-канал «Баста!» поделился размышлениями читателя относительно инициативы экс-главы ГУБОПиК Николая Карпенкова по созданию «спецбатальона»:
— Интересно, от каких врагов Карпенков говорил, что будет защищать кого-то? От украинцев? Он на фронт собрался? Или от белорусов?
Думаю Карпенков подписал себе приговор. И все те, кто будет защищать «кого-то»! Пусть собирает «элитный батальон» карателей. Но пусть знают, что они первые кандидаты на народный трибунал.
И все «эти», которые выступят против Белорусского народа, тоже пойдут под трибунал. Это их выбор.
И моральные компенсации придется платить за все злодеяния не только им, но прокурорам и судьям. Лукашенко уже старый и на фоне войны все в Беларуси гораздо раньше поменяется.
Сейчас наш народ платит огромную цену своей кровью, болью, страданиями за свободную, демократическую, процветающую Беларусь, где все перед законом будут равны — от президента и любого чиновника до каждого человека, живущего на территории Беларуси.
На руках Карпенкова много невинной крови. В одно мгновение не станет его!
Продолжаем верить, вместе мы сильны.
Вместе пройдем все это и победа будет нашей!
Жыве Беларусь!