«Карпенков подписал себе приговор» 8 20.11.2022, 14:46

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На фоне войны в Украине перемены в Беларуси наступят раньше.

Телеграм-канал «Баста!» поделился размышлениями читателя относительно инициативы экс-главы ГУБОПиК Николая Карпенкова по созданию «спецбатальона»:

— Интересно, от каких врагов Карпенков говорил, что будет защищать кого-то? От украинцев? Он на фронт собрался? Или от белорусов?

Думаю Карпенков подписал себе приговор. И все те, кто будет защищать «кого-то»! Пусть собирает «элитный батальон» карателей. Но пусть знают, что они первые кандидаты на народный трибунал.

И все «эти», которые выступят против Белорусского народа, тоже пойдут под трибунал. Это их выбор.

И моральные компенсации придется платить за все злодеяния не только им, но прокурорам и судьям. Лукашенко уже старый и на фоне войны все в Беларуси гораздо раньше поменяется.

Сейчас наш народ платит огромную цену своей кровью, болью, страданиями за свободную, демократическую, процветающую Беларусь, где все перед законом будут равны — от президента и любого чиновника до каждого человека, живущего на территории Беларуси.

На руках Карпенкова много невинной крови. В одно мгновение не станет его!

Продолжаем верить, вместе мы сильны.

Вместе пройдем все это и победа будет нашей!

Жыве Беларусь!

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