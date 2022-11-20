В Беларуси придумали новый налог для «тунеядцев» 1 20.11.2022, 14:58

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Доходы и расходы трудоспособного населения будут проверять по-другому.

Чиновники придумали очередные изменения для «тунеядцев», на этот раз — налоговые. Так, налоговики хотят по-новому проверять доходы и расходы трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс на 2023 год (документ есть в распоряжении редакции). Уточним, что этот документ еще не утвержден. Сайт zerkalo.io рассказывает подробности.

Для кого хотят ввести изменения

Налоговики хотят по-новому проводить камеральные проверки соответствия расходов доходам физлиц, которые как минимум пять лет непрерывно числятся не занятыми в экономике, а также включены в базу «тунеядцев». Проще говоря, речь про тех, кто под данным чиновников официально не работал больше пяти лет, не участвовал в финансировании расходов государства, как говорят чиновники. Именно для этих людей хотят изменение, которое касается проверок по соответствию доходов и расходов.

В январе этого года в правительстве намеревались обсудить ситуацию на рынке труда, а также то, как идет работа по поиску тех, кто «сокрывает доходы от налогообложения». Это вопросы планируют обсудить на одном из заседаний президиума Совмина. Для этого привлекали специалистов Минтруда, МВД, МНС, Минжилкомхоза, Минэкономики,

Минстройархитектуры, Минздрава, Мининформа, облисполкомов и Минского горисполкома.

Напомним, с июля 2017 года налоговики могут сопоставлять суммы расходов и доходов физлица как за 10 последних полных календарных лет, так и за истекший период нынешнего года. При этом у них должна быть информация о превышении стоимости имущества и расходов над доходами, которые поступили из законных источников, на сумму не меньше 500 базовых величин (сейчас это 16 000 рублей). Здесь есть важный момент: такое превышение может «набежать» за несколько лет в общей сложности, и это может стать поводом для проверки налоговой.

Какие могут ввести новшества по налогам

Для таких «тунеядцев» чиновники хотят при проверке их доходов и расходов не включать в денежные поступления подаренные средства, полученные займы, а также переданные на хранение деньги.

Исключение планируют сделать для таких доходов, которые были от родственников, в том числе родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, бабушек и дедушек. Но такие доходы не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью. Но и здесь хотят прописать ограничение. Общая сумма таких денежных поступлений от родственников не должна превышать 100 базовых величин (на сегодня это 3200 рублей) в течение года, то придется заплатить подоходный налог в 10%. Этот сбор будут брать с суммы превышения.

Заплатить налог нужно будет в течение 30 дней после получения извещения.

Из проекта изменений в Налоговый кодекс остается неясным, будут ли возвращать уплаченный налог при возврате денег родственникам. Если да, то здесь у налоговиков может возникнуть новый вопрос — откуда появились деньги на возврат.

Напомним, в Беларуси есть так называемый «налог на долги». По нему подоходным налогом облагаются займы, кредиты от иных физлиц, не являющихся ИП, а также от иностранных организаций (которые не осуществляют деятельность на территории Беларуси через постоянное представительство), иностранных ИП. Налог — 13%. При полном возврате долга уплаченный ранее подоходный налог возвращают.

Если же деньги на покупки одолжили близкие родственники и это отражено в декларации о доходах и имуществе, то платить налог не нужно. Причем независимо от суммы займа. Но с «тунеядцев» теперь хотят взимать такой налог.

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