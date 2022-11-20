В России успокаивают «мобиков»: в случае потери конечностей у них «вырастут» новые 12 20.11.2022, 15:08

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Российских солдат оболванивают сказками о «ноу-хау» в медицине.

В министерстве обороны страны-агрессора РФ похвастались, что оккупантам, которые потеряли конечности на поле боя в Украине, смогут их восстановить. Там заявили, что «таких операций в мире сегодня не делает никто».

Об этом пишут российские СМИ, ссылаясь на заявление минобороны. Новые руки и ноги российским захватчикам, получившим минно-взрывные и огнестрельные ранения, обещают «вырастить» при помощи 3D-моделирования имплантов, сообщает obozrevatel.com.

Сообщается, что этот способ внедрили в московском госпитале имени Бурденко специально для раненных на войне против Украины солдат армии РФ. Заявляется, что этот метод позволяет восстановить утраченные суставы, мышцы и кожу.

«Новая технология позволяет, в частности, создавать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплантат, полностью соответствующий по размерам и форме утраченному фрагменту кости пострадавшего», – заявили в РФ.

Имплант устанавливают в место, где была разрушена конечность, и заполняют его фрагментами костных тканей. Эти ткани берут с других костей, трансплантируют или выращивают с использованием стволовых клеток раненого.

В госпитале Бурденко, где придумали этот «аналогов нет», заявили, что нескольким оккупантам уже вернули конечности описанным методом, после чего они снова отправились на фронт.

«Один из пациентов, которому в госпитале сделали такую операцию, в короткие сроки полностью восстановился и по собственному желанию вновь отправился в район проведения специальной операции. В результате сильного ранения пострадавший потерял значительную часть большеберцовой кости ноги, которая выполняет опорную функцию – без нее человек не может ходить», – рассказали в минобороны России.

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