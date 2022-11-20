ГУР: Российские спецслужбы готовят теракты на Белорусской АЭС 12 20.11.2022, 15:14

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Фото: Белсат

Лукашенковский КГБ поставлен в известность.

На территории Беларуси российские спецслужбы планируют ряд террористических актов на объектах критической инфраструктуры и на Белорусской АЭС.

«Инциденты» также хотят провести на территории, которая граничит с ЕС и Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей. Одна из главных целей – Белорусская атомная электростанция «Островец», - сказано в сообщении.

По данным разведки, разработкой и реализацией проекта занимаются российские спецслужбы, белорусский КГБ просто поставлен в известность.

«Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму. Сейчас подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности», - сообщает разведка.

В ГУР отмечают, что по мнению разработчиков «проекта», все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов, а также создать необходимую для Кремля общественное мнение в белорусском обществе.

В разведке напоминают, что АЭС «Островец» построена при режиме Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство произошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на АЭС «Островец» и выразил глубокую обеспокоенность в связи началом ее коммерческой эксплуатации. Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, которые сопровождались взрывами оборудования.

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