ГУР: Российские спецслужбы готовят теракты на Белорусской АЭС

ГУР: Российские спецслужбы готовят теракты на Белорусской АЭС12
- 20.11.2022, 15:14
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Лукашенковский КГБ поставлен в известность.
На территории Беларуси российские спецслужбы планируют ряд террористических актов на объектах критической инфраструктуры и на Белорусской АЭС.
«Инциденты» также хотят провести на территории, которая граничит с ЕС и Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных «инцидентов» – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей. Одна из главных целей – Белорусская атомная электростанция «Островец», - сказано в сообщении.
По данным разведки, разработкой и реализацией проекта занимаются российские спецслужбы, белорусский КГБ просто поставлен в известность.
«Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодеты в белорусскую военную форму. Сейчас подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности», - сообщает разведка.
В ГУР отмечают, что по мнению разработчиков «проекта», все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне оккупантов, а также создать необходимую для Кремля общественное мнение в белорусском обществе.
В разведке напоминают, что АЭС «Островец» построена при режиме Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство произошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на АЭС «Островец» и выразил глубокую обеспокоенность в связи началом ее коммерческой эксплуатации. Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, которые сопровождались взрывами оборудования.