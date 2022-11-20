Newsweek: Путину скоро придется договариваться с Пригожиным, чтобы удержаться у власти 1 20.11.2022, 15:21

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Противостояние главаря ЧВК с кремлевской элитой набирает обороты.

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин набирает все больше популярности в медийном пространстве России. Более того, бывший советник Кремля Сергей Марков даже назвал главного вербовщика РФ «голосом народа», потому что «он говорит правду».

Такая позиция Пригожина может представлять угрозу для правления российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на российских аналитиков.

Успехи Украины в войне против России усилили политическое давление на Путина с целью переломить ход войны, поскольку его союзники все чаще критикуют то, как ведется война. В последние недели некоторые аналитики предположили, что Пригожин – основатель ЧВК «Вагнер» может представлять угрозу для правления Путина.

Пригожин недавно попал в заголовки газет за острую критику в адрес военачальников и российских олигархов, что вызвало слухи о том, что он, возможно, стремится консолидировать власть в России. В свою очередь того, бывший советник Кремля Марков открыто похвалил Пригожина в соцсетях за призыв российских олигархов внести вклад в продвижение путинских вооруженных сил.

«Евгений Пригожин сказал, что российские олигархи должны больше помогать стране. Российские олигархи, по сути, не заработали свои миллиарды, а ловко утащили их при дележе общего советского имущества. А теперь они пытаются сменить гражданство на израильское или армянское или узбекское и украсть там эти миллиарды. Так Евгений Пригожин становится голосом народа. Потому что он говорит правду», – написал Марков.

То, что информационная популярность Пригожина в РФ набирает все больше оборотов, отмечают и другие аналитики. В то же время они констатируют, что Путину, вероятно, придется договариваться с главой ЧВК «Вагнер», чтобы удержаться у власти.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен и олигарх, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, предположительно, входит в круг политиков РФ с претензией на власть и собирается зарегистрировать радикальную политическую партию.

Напомним, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров похвалили командующего оккупационными войсками РФ в Украине Сергея Суровикина за якобы отвод оккупантов с правого берега Херсонщины.

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