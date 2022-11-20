Эксперт объяснил, почему хваленые российские «Панцири-С1» не справляются с ударами HIMARS 2 20.11.2022, 15:30

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Украинские военные успешно сжигают вражеские ЗРПК.

Российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» никак не проявили себя на войне. ВСУ сожгли немало единиц этой техники. А информация о сбитии снарядов HIMARS с помощью упомянутых ЗРПК никак не подтвердилась.

Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на один из вопросов в прямом эфире на YouTube. Сначала он раскрыл технические характеристики «Панцырь-С1». ЗРПК обладает двумя 30-миллиметровыми пушками и ракетным каналом с четырьмя направляющими, а его эффективная дальность применения — 5-7 километров. Машина имеет легкую броню и собственную радиолокационную станцию для автономной работы.

«Он не показал себя в этой войне эффективно. Мы жжем эти «Панцири» довольно успешно. Кстати, в Ливии сожгли эти «Панцири»: они выставляли для защиты своих позиций, их всех сожгли. В Сирии они понесли большие потери в этих «Панцирь-С1». Она [машина] оказалась дорогая, но не такая уж эффективная», — заявил Жданов.

Затем военный эксперт рассказал, что российские пропагандисты заявляли о сбитии всех «ракет» HIMARS, когда ВСУ обстреливали Антоновский и Каховский мосты. Здесь подразумевалась как раз работа «Панцирей-С1».

Однако Жданов отметил важную деталь: HIMARS стреляют реактивными снарядами, которые российский ЗРПК не способен сбить. Он предназначен для уничтожения низколетящих малоскоростных целей. А боеприпасы к HIMARS на излете разгоняются до 1000 метров за секунду.

По словам эксперта, израильские системы ПВО «Железный купол» могут сбивать снаряды к РСЗО, но не со 100% вероятностью. А «Панцири-С1» им совсем не ровня.

Случаи уничтожения «Панцырь-С1»

ВСУ в официальных сводках нередко отчитывались о поражении скопления вражеской техники, среди которой были хваленные российские ЗРПК. Один из таких случаев был зафиксирован 30 октября, когда вместе с «Панцырем-С1» сожгли много САУ и гаубиц.

Уничтожение ЗРПК также произошло 20 октября, когда штурмовая авиация ВС ВСУ нанесла 6 ударов по пунктам развертывания «Бук-2М», «Тор» и «Панцырь-С1».

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