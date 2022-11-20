Пять самых надежных автомобилей в 2022 году

Пять самых надежных автомобилей в 2022 году3
- 20.11.2022, 15:37
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Эксперты опросили 300 тысяч автовладельцев.
Стало известно, какие автомобили считаются наиболее надежными в 2022 году. В американском журнале Consumer Reports опубликован ежегодный рейтинг. В 2022 году тройку списка возглавили Toyota, Lexus и BMW, передает Consumer Reports.
Эксперты выясняли, какие поломки происходили у автовладельцев наиболее часто. Машины оценивали по 100-балльной системе. Toyota и Lexus набрали по 72 балла, а BMW и Mazda — 65. Пятую позиция заняла Honda с 62 баллами.
Кроме того, исследователи составили рейтинг надежности по типу кузова:
58 баллов — седаны, хэтчбеки и купе (наиболее надежные)
51 балл — внедорожники
44 балла — минивэны
39 баллов — пикапы
Всего же было опрошено 300 тысяч американских автовладельцев, которые колесят по штатам на машинах 2000–2022 годов производства.