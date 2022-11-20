Джо Байдену — 80 лет 3 20.11.2022, 16:01

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Он остается самым возрастным главой Белого дома в истории США.

20 ноября действующему, 46-му президенту США Джо Байдену исполнилось 80 лет.

Он родился в Скрантоне, штат Пенсильвания. Учился в школе Святой Елены в Уилмингтоне, а затем в частной подготовительной школе «Академия Арчмер» в Клеймонте в штате Делавэр. Позже обучался в Делавэрском университете, который окончил в 1965 году, получив степень бакалавра в истории и политологии. В 1968 году Байден окончил юридическую школу Сиракузского университета в штате Нью-Йорк со степенью доктора права.

Политическую карьеру начал в 1970 году, когда был избран в Совет округа Нью-Касл, а через год, в возрасте 29 лет, был избран в Сенат США от штата Делавэр. Байден долгое время был членом Комитета Сената по международным отношениям, а также являлся его председателем. Безуспешно выдвигал свою кандидатуру в президенты в ходе праймериз от Демократической партии в 1988 и 2008 годах, однако успешно избирался в Сенат шесть раз. Вице-президент США с 2009 по 2017 год. В ходе президентских выборов в 2020 году был избран президентом США.

В первый раз женился в 1966 году. В 1972 году его первая жена и дочь погибли в автокатастрофе. Двое сыновей, находившихся в машине, выжили. В 1978 году женился второй раз, от этого брака у него есть дочь.

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