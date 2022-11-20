В минском медцентре томографии случился пожар 1 20.11.2022, 16:26

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Медцентр горел в Заводском районе.

В Минске загорелся один из медицинских центров, который расположен в Заводском районе столицы. Об этом рассказали в МЧС.

Сообщается, что сообщение о том, что загорелся медцентр в Заводском районе Минска, находящийся по адресу Жилуновича, 11а (по данному адресу располагается медцентр томографии), поступило в субботу, 19 ноября.

В МЧС рассказали, что пожар повредил источники бесперебойного питания на площади 2 квадратных метра. Кроме того, говорится о том, что помещение медцентра было закопчено.

На данный момент устанавливается причина пожара.

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