В минском медцентре томографии случился пожар

В минском медцентре томографии случился пожар1
- 20.11.2022, 16:26
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Медцентр горел в Заводском районе.
В Минске загорелся один из медицинских центров, который расположен в Заводском районе столицы. Об этом рассказали в МЧС.
Сообщается, что сообщение о том, что загорелся медцентр в Заводском районе Минска, находящийся по адресу Жилуновича, 11а (по данному адресу располагается медцентр томографии), поступило в субботу, 19 ноября.
В МЧС рассказали, что пожар повредил источники бесперебойного питания на площади 2 квадратных метра. Кроме того, говорится о том, что помещение медцентра было закопчено.
На данный момент устанавливается причина пожара.