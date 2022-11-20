FT: После отступления из Херсона россияне не понимают, ради чего РФ воюет с Украиной 3 20.11.2022, 16:47

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Россияне признают, что им безразличны все оккупированные армией РФ украинские территории кроме Крыма.

На этой неделе в один снежный день в Москве группа людей зашла в большой зал под стенами Кремля, минуя вооруженных полицейских, чтобы посмотреть на выставку, посвященную тому, что Россия даже после 9 месяцев войны называет «специальной военной операцией в Украине».

Между фото разрушенных украинских городов и окровавленных гражданских трупов, выставленных героическими жертвами конфликта, посетителям также предлагают посмотреть триумфальное видео российской недавней аннексии четырех регионов Украины. Проблема только в том, что после открытия выставки в начале месяца российская армия отступила из Херсона – одного из аннексированных украинских городов – оставив после себя билборды с обещаниями, что «Россия здесь навсегда». Об этом пишет Financial Times.

Учительница из Москвы средних лет Катя, приведшая с собой группу 11-летних школьников, признается, что пропагандистская выставка провоцирует больше вопросов, чем дает ответов. Она не понимает, ради чего все эти жертвы.

«Никто ничего не понимает. Сначала мы подошли к Киеву, потом ушли. Сколько человек было убито? Тогда мы захватили Херсон, а теперь ушли снова. И сколько людей было убито здесь?» – говорит она.

« Даже военные, знающие, что такое война, не понимают эту стратегию», – добавила московская учительница, имея в виду членов своей семьи, ставших ветеранами предыдущих российских войн.

Для многих у Москвы отступление из Херсона стало разочарованием. У них появились вопросы о цене войны для России. Это поражение усилило тревогу, которая появилась в стране в сентябре, когда Путин объявил о начале мобилизации, тем самым принеся войну прямо в российские дома.

«Все в нестабильном состоянии, расстроены, встревожены. Все в депрессии», – говорит Катя о своих друзьях, коллегах и родственниках.

В Москве жизнь продолжается почти без изменений. Кофейни и рестораны переполнены. Но, несмотря на это, последний опрос, который «Левада Центр» опубликовал в прошлом месяце, обнаружил, что 88% людей «встревожены» или «очень встревожены» событиями в Украине. Только 36% россиян ответили, что поддерживают продолжение боевых действий. Большинство считает, что пришло время для переговоров. В то же время, если россиян и волнует все больше война, они не чувствуют связи с оккупированными территориями, которые Москва аннексировала после фальшивых «референдумов». Поэтому большинство отреагировало безразличием на потерю контроля над Херсоном.

«Конечно, поражает, как легко российская власть простилась с Херсоном. И непохоже, чтобы люди ценили «новые территории» тоже», – сказала основатель политической консалтинговой фирмы R. Politik Татьяна Становая.

Она указала на недавний опрос «Левада Центра», во время которого россиян попросили назвать значительные события, о которых они узнали из новостей и запомнили. Лишь 9% опрошенных упомянули о «референдумах» и аннексии. Хотя опрос проводился как раз на фоне развертывания этих событий. Эксперт «Левада Центра» Лев Гудков сказал, что отступление из Херсона никак не повлияет на рейтинг Путина. Со временем это может ослабить веру в российского президента как лидера, но сейчас, по его мнению, «цензура и пропаганда смягчают значение этого события и тяжесть такого локального поражения».

Государственные СМИ объясняют отступление из Херсона как сложное, но необходимое решение для сохранения жизней российских солдат. Ультранационалистические комментаторы из выступающего за войну лагеря критикуют решение. Но их голоса в последнее время притихли после жестких предупреждений из Кремля. Впрочем, недовольство тлеет на личном уровне. Бывший российский чиновник сказал Financial Times, что потеря Херсона через 6 недель после того, как Путин объявил его частью России, говорит, что у Кремля нет стратегического планирования.

«Они все делают неправильно. Не могут продумать хотя бы два хода вперед. Все происходит абсолютно реакционно. Это унизительно. Херсон был единственным областным центром, который Россия смогла захватить. А через полтора месяца они его сдали», - сказал чиновник на условиях анонимности.

В свою очередь редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сказал Financial Times, что большинство россиян будут встревожены только в случае, если Украина попытается вернуть контроль над Крымом. Полуостров приобрел почти мистическое значение для жителей России. По словам Венедиктова, для большинства «Крым священный». Но другие регионы, которые оккупировала Россия, не связаны с любыми эмоциями.

«Донецк, Луганск, в какой-то степени Николаев, Херсон, Запорожье – где они вообще расположены?» – сказал Венедиктов.

Он добавил, что среди элит в Москве, с которыми он все равно поддерживает контакт после вынужденного закрытия радиостанции в марте, царит чувство беспокойства. Политическим и деловым кругам не нравится турбулентность. Их тревожит то, что военные поражения усиливают политическое влияние жестких маргиналов, таких как Рамзан Кадыров в Чечне и лидер наемников Евгений Пригожин.

«Если все будет заморожено так, как есть сейчас, они будут довольны», – сказал Венедиктов.

Но в окружении Путина никто не решается высказаться против вторжения, - объяснил российский олигарх, против которого Запад ввел санкции.

«У технократов нет инструментов. Ситуация очень стабильная. Службы безопасности под контролем Путина. Он делает своих телохранителей министрами и губернаторами. А смены общественного мнения нет. Миллионы людей, которые были против войны, уехали», – объяснил он.

Зайдя в выставочный зал рядом с Красной площадью, посетители сразу же видят поразительную видео-проекцию украинского Мариуполя. Дым поднимается над уничтоженными жилыми домами в городе, пострадавшем от худших российских обстрелов и бомбардировок, в результате чего тысячи человек погибли. В следующих выставочных комнатах переписывается история Украины и ее отношений с Россией, а также история войны. Таким образом, выставка пытается втянуть жителей Москвы в альтернативную реальность, в которой постоянно находятся государственные СМИ. К примеру, безжалостная бомбардировка Мариуполя объясняется тем, что 600 тысяч жителей города «стали заложниками украинской армии, которая уничтожала собственных граждан, а снайперы стреляли даже в детей».

В последнем полностью белом зале висят портреты российских солдат, погибших на войне. Посетителям предлагают оставить запись в гостевой книге. И они очень разные. Это и детские каракули, благодарности Путину, призывы к еще большей войне. И только один раз кто-то написал: «Нет войне!».

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