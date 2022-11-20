Что происходит с рынком недвижимости в Беларуси перед Новым годом 2 20.11.2022, 17:06

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Сложившаяся ситуация всех повергла в шок.

Специалист сказала, когда ждать очередной паузы на рынке недвижимости в Беларуси

Стало известно, что происходит с рынком недвижимости в Беларуси. Подробности озвучила агент по операциям с недвижимостью Светлана Белько в эфире «Радиус FM».

Белько констатировала что с февраля текущего года сложившаяся ситуация всех повергла в шок. На тот момент, выжидательную позицию заняли и покупатели и продавца.

- Рынок фактически замер. Это продлилось месяц-два, - заметила специалист.

По словам Белько, к весне и началу лета 2022 года белорусы приняли ситуацию, доллар стабилизировался и начались продажи. Согласно статистике, в июле и августе были активные продажи даже на уровне сделок.

- В Минске было более 1,5 тысячи сделок. Сейчас рынок также живой, люди активно покупают, продают, расширяются, - отметила Белько.

Вместе с тем, специалист сообщила, что в скором времени снова возникнет пауза и связана она с новогодними праздниками. Белько уточнила, что это не говорит о том, что рынок замрет.

- Многие, наоборот, хотят встретить Новый год в новой квартире, - пояснила она.

Отвечая на вопрос о том, существует ли так называемая сезонность продаж, Белько сказала, что ее как таковой нет. И добавила, что затишье может наступить лишь в сезон отпусков, например, в июле.

Белько отметила, что в июне активизируются иногородние жители. Так, они приобретают жилье для своих детей, которые поступают учиться в Минск.

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