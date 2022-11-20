NASA: Ученые будут жить на Луне уже в этом десятилетии 4 20.11.2022, 17:15

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Они смогут узнать, есть ли вода на южном полюсе спутника.

Люди смогут оставаться на Луне в течение продолжительного времени в ближайшее десятилетие, сообщил BBC руководитель программы лунного космического корабля Orion в NASA Говард Ху. По его словам, условия для жизни людей на Луне необходимы для поддержки научных миссий.

День запуска ракеты Space Launch System в рамках программы Artemis был «историческим», сказал Ху, а наблюдение запуска для него было «невероятным чувством» и «мечтой».

Если первый полет Artemis будет успешным, то следующий будет уже с экипажем, а во время третьего будет совершена посадка на Луну впервые с 1972 года. Текущая миссия, по словам Ху, проходит успешно.

Одним из важнейших этапов миссии Artemis 1 является безопасное возвращение Orion на Землю. Корабль войдет в атмосферу планеты со скоростью 38 000 км/ч, что в 32 раза превышает скорость звука, а щит на нижней стороне будет подвергаться температуре, приближающейся к 3000 градусам Цельсия.

Если безопасность компонентов и систем Artemis будет проверена и доказана, люди смогут оставаться на долгий срок на Луне уже в этом десятилетии. Они смогут узнать, есть ли вода на южном полюсе спутника. Ее можно будет использовать как топливо для кораблей, которые отправятся в глубокий космос, в частности, к Марсу.

Корабль Orion должен возвратиться на Землю 11 декабря.

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