Трамп отказался возвращаться в Twitter 11 20.11.2022, 17:25

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Ранее Илон Маск разблокировал его аккаунт.

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возвращаться в социальную сеть Twitter, где его аккаунт был заблокирован после штурма Капитолия в 2021 году за подстрекательство к насилию.

«Я так не думаю, потому что не вижу для этого (возвращение в Twitter - прим.) никаких причин. В Twitter много проблем, сами видите, что там происходит: привлечение падает, много фейковых аккаунтов. А TruthSocial занял место (Twitter - прим.) для многих людей, и я не вижу, чтобы они возвращались в Twitter», - сказал Трамп на конференции Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе.

Республиканец также отметил, что TruthSocial — основанная им в 2021 году социальная сеть, ориентированная на сторонников правых — приобретает популярность, а его охват там «невероятный» и «лучше, чем было в Twitter».

В то же время Трамп похвалил решение Илона Маска приобрести соцсеть.

«Мне нравится, что он приобрел его (Twitter), он (Маск) мне всегда нравился. Я нашел с ним общий язык во время своего президентства. Я всегда (говорил - прим.), что он еще тот персонаж, но мне, как правило, нравятся такие люди», - добавил он.

Как сообщалось, по решению нового владельца и руководителя Twitter Илона Маска администрация сети восстановила аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа. На момент написания новости на аккаунт подписались уже более 83 миллионов пользователей.

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