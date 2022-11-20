СМИ: Российский шпион, задержанный в Эстонии и обменянный в 2018 году, сбежал обратно 3 20.11.2022, 17:38

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Артем Зинченко был первым агентом российской военной разведки, арестованным в Эстонии.

Россиянин Артем Зинченко, который в 2017 году был приговорен в Эстонии к пяти годам за сотрудничество с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба РФ, вернулся обратно в Эстонию. Об этом 18 ноября сообщили СМИ, в частности, Yahoo News и Eesti Päevaleht.

Зинченко был первым агентом российской военной разведки, арестованным в Эстонии. В 2018 году он был обменян Россией на гражданина Эстонии, находящегося под стражей в РФ, отмечает СМИ. Теперь российский шпион вернулся в Эстонию и попросил там убежища. Yahoo News отметило, публично о побеге Зинченко не сообщала ни одна сторона. Инцидент будет считаться «унизительным ударом» и для Кремля, и для ГРУ.

В начале октября Yahoo News имело возможность пообщаться с Зинченко. Он поделился, что решение переехать из РФ было мотивировано «жестокостью Кремля как внутри страны, так и за рубежом», а также тем, что он считал «гуманным» отношение Эстонии к нему. Также Зинченко не поддерживает войну России против Украины. Он заявил, что для него вторжение РФ «преступление», а 24 февраля было разрушено «все, что было между ним и его государством». Зинченко добавил, в России установился «режим со всеми аспектами тоталитаризма».

Сначала уехали жена и дети Зинченко. Позже и он, продав квартиру в Санкт-Петербурге, выехал из страны.

Зинченко уверяет, что эстонские спецслужбы не помогали ему в организации побега.

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