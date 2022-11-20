Сторонники Саакашвили требуют его лечения за границей 20.11.2022, 18:02

1,014

Инициатором массовой акции в поддержку экс-президента Грузии стал 80-летний отец политика.

Массовая акция в поддержку третьего президента Грузии - Михаила Саакашвили - состоялась в Тбилиси в воскресенье, 20 ноября. Как передает корреспондент DW с места события, главным требованием соратников политика, собравшихся у здания канцелярии правительства Грузии, был перевод Саакашвили на лечение за границу.

Организацию акции взяли на себя врачи, при этом они просили сторонников Михаила Саакашвили не высказывать политических требований. По оценке корреспондента DW, на мероприятие вышли около тысячи человек.

Ухудшение состояния здоровья Саакашвили

С середины мая 2022 года экс-президент Грузии находится в тбилисской клинике Vivamed, куда он был переведен после ухудшения состояния здоровья из-за двух голодовок в тюрьме. Михаил Саакашвили содержится в палате с зарешеченными окнами и под вооруженной охраной.

Медики полагают, что состояние здоровья политика ухудшилось и близко к фатальному. Между тем в Грузии, убеждены сторонники экс-президента, нет специалистов нужного уровня, поэтому власти должны дать Михаилу Саакашвили возможность лечения за границей.

Провести акцию призвал также отец политика, известный в Грузии врач Николоз Саакашвили. 18 ноября он попросил в соцсетях помощи у сторонников его сына, чтобы «не дать Грузии превратиться в бойню для президентов страны».

В этот же день руководитель грузинского Международного центра психо-реабилитации для жертв пыток и насилия «Эмпатия» Мариам Джишкариани сообщила, что их заключение о состоянии здоровья Михаила Саакашвили готово, передано семье и будет направлено зарубежным экспертам. Врачи поставили пациенту более десяти диагнозов. Некоторые из них, по словам Джишкариани, тяжелые и соответствуют критериям освобождения из тюрьмы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».