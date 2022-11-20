В Украине ликвидировали «боевого бомжа» из ЧВК «Вагнер» 20.11.2022, 18:13

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Наемник успел отличиться не только в Украине, но и в Сирии, ЦАР и Грузии.

Украинские воины ликвидировали известного «вагнеровца» Георгия Корватовского. Оккупант воевал в составе российской ЧВК не только в Украине, но и в ряде других стран.

О ликвидации наемника сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц». По его данным, оккупант воевал на украинском Донбассе.

«Наемник ЧВК «Вагнер» Георгий Корватовский («Гога» - «Гоша») гастролировал в Грузии, на Донбассе, в Сирии, ЦАР. Наконец-то успешно демобилизован», - отметил Штефан.

Один из шевронов наемника был с текстом «Боевой бомж».

Кроме того, ВСУ «досрочно амнистировали» рецидивиста со стажем, грабителя, вора и мошенника Болсуна (Бондаренко) Руслана. Он также был «вагнеровцем».

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