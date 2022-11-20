Чиновник из Минсельхозпрода заявил о проблемах с Tetra Pak 20.11.2022, 18:30

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Заменить не получается.

Вместо оригинального тетрапака в Беларуси будут использоваться его китайские и индийские аналоги. Сейчас упаковка тестируется, но применять ее можно будет не скоро.

Об этом БелТА рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко. Напомним, в конце октября глава Минсельхозпрода Игорь Брыло заявлял, что сейчас никаких вопросов с упаковкой Tetra Pak у белорусских предприятий нет.

После ухода Tetra Pak с белорусского рынка производители использовали запасы упаковки на складах и искали альтернативу на китайском и индийском рынках, где осваивали технологии по производству аналогичной упаковки.

— В настоящий момент на многих заводах уже произведены тестовые разливы продукции, так как упаковка тетрапак предполагает сохранность продукта на 6, 9, 12 месяцев. Тестовый разлив предполагает нахождение на выдержке продукта на эти месяцы плюс еще 20−30%. Поэтому заменить в одночасье упаковку не получается. Где-то дорабатывается упаковка под наше оборудование. Это процесс живой, он решается, и на данный момент каких-то критических вопросов не возникает, — рассказал замминистра.

Переговоры с поставщиками подобной упаковки все еще ведутся. Кроме того, заводы по ее производству есть в России. Но у власти есть намерения строительства такого же завода и в Беларуси, заявил Вадим Шагойко.

Напомним, в июле белорусы регулярно сообщали о скудном выборе в магазинах, а порой и дефиците молока и сливок. В торговле это объясняли перебоями в поставках от производителей, а последние — с проблемами с сырьем и упаковкой.

В начале августа на заседании Совета министров о функционировании экономики в условиях санкций и мерах по их преодолению, глава Минсельхозпрода Игорь Брыло признал, что есть определенная проблема с упаковкой тетрапак, и пока не удается заместить этот сегмент в полном объеме.

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