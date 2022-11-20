Британия впервые после Brexit ищет пути налаживания торговых отношений с ЕС 20.11.2022, 18:38

Британское правительство обдумывает экономические связи с ЕС в швейцарском стиле.

Британское правительство обдумывает экономические связи с Евросоюзом в швейцарском стиле, которые помогут наладить «беспрепятственную» торговлю со странами ЕС впервые после Brexit.

Об этом сообщает Times.

Правительство нового премьер-министра Британии Риши Сунака ищет пути устранения торговых барьеров страны с ЕС, в том числе в так называемом швейцарском стиле. При этом они не учитывают, что даже такие попытки потенциально могут вызвать гнев у многих представителей правого крыла Консервативной партии.

«Администрация Риши Сунака намерена отказаться от подхода, принятого Борисом Джонсоном, и устранить подавляющее большинство торговых барьеров с блоком», - заявил канцлер казначейства Британии Джереми Хант.

В частном порядке высокопоставленные правительственные источники предположили, что для осуществления свободной торговли следует перейти к отношениям в швейцарском стиле в течение следующего десятилетия. Однако они настаивают, что это не распространится на возвращение свободы передвижения.

Однако ревностный противник торговых и других преференций лорд Фрост вместе с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном исключили такой подход.

«Любой подход, требующий от Соединенного Королевства согласования с правилами ЕС, чтобы получить торговые преимущества, будь то в рамках швейцарского подхода или любого другого, был бы совершенно неприемлем», - приводит Times слова лорда Фроста в пятницу, 18 ноября.

Напомним, торговые отношения Швейцарии и ЕС построены на ряде двусторонних соглашений, согласно которым требуется более либеральное отношение к миграции из ЕС, чем готова была бы принять фракция британской партии, выступающая за Brexit. Великобритания начала работу над новым торговым соглашением со Швейцарией в апреле 2022 года, когда Джонсон еще был премьер-министром.

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