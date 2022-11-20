Налоговики хотят по-новому искать тех, у кого расходы превышают доходы 20.11.2022, 18:47

Что изменится.

В Беларуси хотят ввести новшество по поиску тех, кто живет не по средствам. Налоговики намерены поднять сумму превышения расходов над доходами, при которой запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс (документ есть в распоряжении редакции).

В законопроекте прописали, что сумма превышения расходов над доходами должна составлять не меньше 1000 базовых величин (32000 рублей), чтобы запрашивать пояснения, откуда «лишние» средства. Сейчас эта сумма вдвое меньше — 500 базовых, напоминает «Зеркало».

При этом налоговая, как и сейчас, сможет в некоторых случаях запрашивать пояснения и при меньшей сумме, чем 1000 базовых. Речь про ситуации, когда поступает запрос от силовиков или других контролирующих госорганов. В таком случае налоговики проводят проверки при любых суммах превышения расходов над доходами.

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс еще не утвердили.

Напомним, с 1 января этого года в Беларуси подняли налог на превышение расходов над доходами, теперь он составляет 20% (раньше был 16%). Его берут с суммы превышения.

Чиновники в этом году также отказались от обязательного запроса декларации о доходах и имуществе. Раньше налоговики запрашивали такую информацию у всех, у кого проверяли расходы и доходы. Они рассчитывают, что это сократит сроки проверок.

Новшества также ввели в том числе тех, кто самостоятельно строит дома (то есть без помощи застройщиков), для них стали определять потраченную сумму на возведение жилья.

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