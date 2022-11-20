закрыть
20 ноября 2022, воскресенье, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Oryx: РФ потеряла в войне с Украиной 40% танков

3
  • 20.11.2022, 19:03
  • 6,018
Oryx: РФ потеряла в войне с Украиной 40% танков

В феврале на вооружении у РФ находилось 3417 танков.

РФ потеряла около 40% танков. Это следует из подсчетов на основе данных аналитического проекта Oryx и справочника Military Balance – 2022 Международного института стратегических исследований.

В феврале на вооружении у РФ находилось 3417 танков. На сегодняшний день 1353 из них уничтожены, повреждены, брошены или захвачены ВСУ. Больше всего потерь среди старых модификаций танков - Т-72Б и Т-80БВ. В этот список включены уничтоженные единицы техники с визуальным (фото или видео) подтверждением, размещенным в открытых источниках.

Потери Украины, согласно данным Oryx, составили 370 танков. Аналитики отмечают, что у новых танков, которыми оснащены войска ВСУ, лучше выживаемость на поле боя.

Всего с начала войны, по этим данным, Россия потеряла 8023 единицы техники, военного оборудования и транспорта, Украина – 2287.

При этом стрелковое оружии, ПТРК, ПЗРК, барражирующие боеприпасы, беспилотные летательные аппараты, гражданские автомобили, прицепы и устаревшее оборудование в этот список не включены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше