На Барановичском авиационном ремонтном заводе – новый директор 2 20.11.2022, 19:13

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Прежнее руководство АРЗ было задержано в середине июня.

На ОАО «558 АРЗ» назначен новый директор. Им стал Игорь Кузьменко, занимавший ранее должность главного инженера на Оршанском авиаремонтном заводе.

Он был представлен коллективу предприятия 11 ноября. В собрании принял участие председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

В приветственной речи Кузьменко заявил, что продолжит поступательное развитие по ранее намеченному курсу, сообщает пресс-служба предприятия.

Игорь Кузьменко родился в Узбекистане, окончил Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. До 2007 года служил в Вооруженных силах, с 2008 по 2011 год работал начальником бюро ВТК в РУПП «558 АРЗ», с 2016 по 2019 год — в ЗАО «Белтехэкспорт».

С 2015 года должность директора предприятия занимал Павел Пинигин. В сентябре в СМИ появилась информация, что руководство АРЗ было задержано в середине июня.

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