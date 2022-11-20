«Гойда, орки!»: группа «Ногу свело!» записала новый антивоенный клип

«Гойда, орки!»: группа «Ногу свело!» записала новый антивоенный клип10
- 20.11.2022, 19:27
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Ироничный клип показывает жизнь в России.
Российская рок-группа «Ногу свело!» презентовала мультипликационный клип на песню «Гимн обреченных» («Гойда, орки»), который создал российский мультипликатор-оппозиционер, автор сатирического мультсериала «Масяня» Олег Куваев.
«Для меня, как для профессионала, самой высокой оценкой этой песни является тот факт, что Олег Куваев откликнулся на предложение о коллаборации и создал свой шедевр. Кстати, из положительных персонажей там только Масяня и Макс, хотя по поводу второго не мне решать», – написал фронтмен группы Макс Покровский под видео.