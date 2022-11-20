ВСУ отбили атаки оккупантов в Луганской области и ударили по ПВО врага 20.11.2022, 19:52

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе Белогоровки Луганской области, а также около Спорного, Яковлевки и Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

За текущие сутки противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Купянск и произвел около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Самолеты воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве республики Беларусь. Самолет Миг-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства.

В приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты продолжают удерживать отдельные подразделения своих войск.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Огурцово, Старица и Чайковка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону на захваченных рубежах, производит обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Крохмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Макеевка, Площадка и Невское в Луганской области и Берестове Донецкой области.

На Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Проводит обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Времевка, Угледар, Клещиевка, Майорск, Опросное, Раздолевка, Парасковеевка, Соледарь, Спорное и Яковлевка.

На Запорожском направлении оккупанты обороняются. От артиллерийского огня противника пострадали районы населенных пунктов Вышетарасовка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Новополье, Орехов и Красное Запорожской области.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник ведет позиционную оборону, усовершенствует фортификационное оборудование. Вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Антоновка, Новокаиры, Понятовка, Токаровка и города Херсон.

В Каховском районе российские оккупанты продолжают заниматься мародерством и грабежами. Местных жителей лишают личных автомобилей, мотоциклов и даже велосипедов.

Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Скадовска Херсонской области привезли около 100 раненых военнослужащих российских оккупационных войск.

По уточненной информации, подтверждено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы противника 19 ноября. В районах населенных пунктов Пологи, Каменка и Энергодар Запорожской области захватчики потеряли более 100 человек ранеными. Также ликвидировано около 20 единиц военной техники разных типов и 2 склада боеприпасов. Кроме того, уничтожена колонна вражеской техники вблизи населенного пункта Сиротино Луганской области.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла по врагу 6 ударов: 3 по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по позициям зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в это же время поразили 2 пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и техники, а также два других важных объекта оккупантов.

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