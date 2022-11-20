В Молдове устроили автопробег под лозунгом «Слава Украине!»1
- 20.11.2022, 20:01
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Видеофакт.
Либеральная партия Молдовы в воскресенье организовала автопробег, который состоялся под лозунгом «Слава Украине!».
Об этом сообщает Știri.md.
Автопробег стартовал в 11:00 у здания посольства Украины в Молдове, откуда переместился в город Штефан-Воде и контрольно-пропускной пункт Паланка на украинско-молдавской границе.
Во время движения автомобили несли флаги Молдовы, Европейского Союза, НАТО и Украины.
Прибыв в Паланку, демонстранты вышли из автомобилей и скандировали «Слава Украине!», ряд антироссийских лозунгов и выразили поддержку народу Украины.
Присутствующие также держали плакаты с надписями «Россия - террористическое государство», «Российскую армию прочь из Украины», «Российскую армию прочь из Молдовы», «Украина, твоя победа - наша победа».
Как сообщил почетный глава Либеральной партии Михай Гимпу, акция была направлена на поддержку свободы и мира украинского народа и осуждение агрессии Российской Федерации.
«Сегодня война идет не только за свободу Украины, но и за нашу свободу», - заявил он.