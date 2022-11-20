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В Витебске представили уникальный портрет Якуба Коласа

  • 20.11.2022, 20:37
В Витебске представили уникальный портрет Якуба Коласа

Он был написан еще при жизни.

В Витебске представили уникальный прижизненный портрет Якуба Коласа. Картина долго лежала в фондах, и для того, чтобы представить ее зрителям, понадобилось несколько месяцев кропотливого труда реставратора, сообщается в сюжете телеканала ОНТ.

Портрет написан, когда Коласу было чуть за 40 — уже издана «Новая земля», не за горами. присвоение звания народного поэта БССР. Но точная дата создания не установлена. Известно, что в 1925-м портрет выставлялся на первой Всебелорусской художественной выставке в Минске.

Картину приобрели у художника Абрама Бразера и передали в фонды музея. Сейчас восстановленный портрет можно увидеть в Витебске на выставке, посвященной творчеству Якуба Коласа.

Но примечателен и автор картины, Абрам Бразер. Эксперты ставят художника в один ряд с Шагалом и Пэном. До наших дней сохранилось около 10 его работ. Четыре из них находятся в Беларуси, две в столице и две в Витебске.

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