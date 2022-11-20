Ермак: Армия Украины будет освобождать Крым
- 20.11.2022, 20:45
Военная кампания состоится.
Украинское государство будет готово к проведению кампании по возвращению оккупированного Россией Крыма. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Как сообщает Politico, на Галифакской конференции по безопасности в Канаде он рассказал о том, что Украина будет готова провести военную кампанию по возвращению оккупированного Крыма под политический контроль Киева.
Однако точных сроков проведения операции чиновник не озвучил.
«Война продолжается», - сказал Андрей Ермак и подчеркнул, что «уверен» в проведении кампании по возвращению Крымского полуострова.