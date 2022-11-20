Ермак: Армия Украины будет освобождать Крым 20.11.2022, 20:45

Военная кампания состоится.

Украинское государство будет готово к проведению кампании по возвращению оккупированного Россией Крыма. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщает Politico, на Галифакской конференции по безопасности в Канаде он рассказал о том, что Украина будет готова провести военную кампанию по возвращению оккупированного Крыма под политический контроль Киева.

Однако точных сроков проведения операции чиновник не озвучил.

«Война продолжается», - сказал Андрей Ермак и подчеркнул, что «уверен» в проведении кампании по возвращению Крымского полуострова.

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