В России демонстративно задержали двух солдат за отказ ехать на войну

В России демонстративно задержали двух солдат за отказ ехать на войну8
- 20.11.2022, 20:57
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Видео.
В российских Telegram-каналах распространяют видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну в Украину.
Соответсвующее кадры опубликовал, в частности, канал «Военный омбудсмен» 20 ноября.
«Первые возбужденные дела в отношении мобилизованных по новой части 2.1 статьи 332 УК РФ «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», – говорится в сообщении.
Издание «Медуза» в Telegram добавило, что инцидент произошел в Белгородской области РФ.