Генштаб ВСУ: Беларусь продолжает предоставлять агрессору инфраструктуру и воздушное пространство 3 20.11.2022, 21:15

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Поэтому в Украине часто объявляется воздушная тревога.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о маневрах российских войск в Беларуси.

Об этом сообщается в Facebook Генштаба ВСУ.

«Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Самолеты Воздушно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации почти ежедневно совершают полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Самолет МиГ-31К, поднимающийся с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал», способных поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства», - отмечается в сообщении.

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