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Пленный россиянин попросил обменять его на херсонского енота

  • 20.11.2022, 21:26
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Пленный россиянин попросил обменять его на херсонского енота

Оккупанты украли енота из зоопарка во время бегства из Херсона.

Пленный оккупант предложил обменять его на енота, которого россияне украли из зоопарка во время бегства из Херсона.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

«Я, Мокашов Олег Анатольевич, рядовой, 75-го года рождения, из города Новосибирска, прошу правительство России поменять меня на херсонского енота», - сказал пленный.

Чиновник отметил, что россиянин предлагает совершенно равноценный обмен по боевому потенциалу.

«Мы даже в плюсе», - добавил он.

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