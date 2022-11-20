Пленный россиянин попросил обменять его на херсонского енота 20.11.2022, 21:26

2,598

Оккупанты украли енота из зоопарка во время бегства из Херсона.

Пленный оккупант предложил обменять его на енота, которого россияне украли из зоопарка во время бегства из Херсона.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

«Я, Мокашов Олег Анатольевич, рядовой, 75-го года рождения, из города Новосибирска, прошу правительство России поменять меня на херсонского енота», - сказал пленный.

Чиновник отметил, что россиянин предлагает совершенно равноценный обмен по боевому потенциалу.

«Мы даже в плюсе», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».