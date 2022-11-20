Следователи пока не установили место запуска упавшей ракеты в Польше 6 20.11.2022, 21:40

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Об этом заявил премьер Польши.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, по состоянию на воскресенье, 20 ноября, следствие еще окончательно не установило, откуда была запущена ракета, которая 15 октября упала в польском селе Пшеводув возле границы с Украиной.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Во время пресс-конференции в Хельсинки главу польского правительства спросили о результатах расследования падения ракеты и о том, признает ли украинская сторона, что это была их ракета.

«Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из НАТО, американских», - подчеркнул премьер.

По словам Моравецкого, у следствия есть «доказательства из камер пограничников, но они не показывают со стопроцентной достоверностью, откуда запустили ракету».

«Нужно продолжать собирать доказательства, расследование будет продолжаться некоторое время», - добавил он.

Глава правительства также отметил, что его страна стремится к тому, чтобы расследование было полностью прозрачным, и украинские партнеры были уверены, что результаты будут доказаны.

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