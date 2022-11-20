Иранские баскетболистки сфотографировались без хиджабов в знак солидарности с протестующими 2 20.11.2022, 22:20

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Фотофакт.

Фото иранских баскетболисток без обязательных в этой стране платков разместила в Instagram тренер женской команды Canco Сanada Фарзане Джамами, сообщает Bild.

На фото баскетболистки запечатлены без хиджабов, а тренеры одеты в черное — в знак траура по погибшим в ходе протестов, которые унесли жизни более 400 человек.

Поводом для демонстраций послужила смерть 22-летней курдской девушки Махсы Амини: она была задержана полицией нравов за неподобающее ношение хиджаба и умерла в полицейском участке.

Под снимком тренер оставила послание иранским женщинам:

«Научи своих дочерей тому, что такие вещи, как гендерные роли, — это полная ерунда. Научи их тому, что ты ценна и незаменима. Не прячься! Встань, подними голову и покажи им, что у тебя есть! Скажи им, что ты сильная и способная, что ты — женщина свободы!», — написала Джамами.

Со времен Исламской революции 1979 года иранские женщины в обязательном порядке носят головной платок, в том числе спортсменки — особенно когда они выступают за рубежом. Спортсменки, решившиеся на такой шаг, рискуют не только свободой, но и жизнями.

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