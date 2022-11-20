Польша и Финляндия поддержали конфискацию активов РФ в пользу Украины 20.11.2022, 22:56

1,320

Страны планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию в воскресенье в очередной раз предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.

Об этом сообщает Yle.

Во время брифинга в Хельсинки Моравецкий заявил, что в связи с войной в Украине необходимо принять более жесткие меры против России. В частности Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.

По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны быть использованы в пользу Украины. «Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает», - подчеркнул Моравецкий.

Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги. «Надеюсь, что (Европейская) комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер», - сказала Марин.

Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию со времени пребывания на посту главы правительства Польши в 2017 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».