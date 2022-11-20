Польша и Финляндия поддержали конфискацию активов РФ в пользу Украины
- 20.11.2022, 22:56
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Страны планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию в воскресенье в очередной раз предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.
Об этом сообщает Yle.
Во время брифинга в Хельсинки Моравецкий заявил, что в связи с войной в Украине необходимо принять более жесткие меры против России. В частности Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.
По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны быть использованы в пользу Украины. «Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает», - подчеркнул Моравецкий.
Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги. «Надеюсь, что (Европейская) комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер», - сказала Марин.
Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию со времени пребывания на посту главы правительства Польши в 2017 году.