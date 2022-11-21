Глава Минприроды оценил точность прогноза погоды в Беларуси 21.11.2022, 0:49

Санкционное давление на режим сказалось даже на прогнозе погоды.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в интервью телеканалу ОНТ оценил точность прогноза погоды в Беларуси.

По словам главы Минприроды, в Беларуси вырос значительно уровень прогнозов. Худык привел цифры.

- На сегодняшний день суточные прогнозы – 96-98% оправдываемость прогноза погоды, трехсуточные прогнозы – это 96-97%, - заявил Худык.

Вместе с тем, он добавил, что на сегодняшний день также существуют недельные прогнозы погоды. Что касается их оправдываемости, то она составляет 95%. Худык сказал, что это довольно высокий процент.

- В целом, он один из лучших на постсоветском пространстве, - констатировал глава Минприроды.

Однако Худык обратил внимание на то, что есть некоторые вопросы сегодня, которые связаны с санкционным давлением.

- С теми же разрывами в одностороннем порядке договоренностей с Евросоюзом, - сказал Худык.

Так, глава Минприроды пояснил, что на текущий момент Беларусь не может получить информацию от Европейской организации спутниковой метеорологии, а также от Европейского центра среднесрочных прогнозов.

Худык добавил, что соседи из стран Балтии в одностороннем порядке перестали обмениваться метеорологической информацией.

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