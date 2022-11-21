Зеленский: Наиболее жесткие бои – в Донецкой области, Луганская – с боями двигаемся 21.11.2022, 1:24

На юге ВСУ уничтожают потенциал оккупантов.

В Донецкой области продолжаются самые жесткие бои между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами.

Об этом 20 ноября в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

«Первое – фронт. Наиболее жесткие бои – по-прежнему в Донецкой области. Хотя атак этих суток меньше, из-за ухудшения погоды, количество российских обстрелов остается, к сожалению, чрезвычайно высоким. Луганская область – понемногу и с боями двигаемся. По состоянию на сейчас, на востоке уже имеем почти 400 обстрелов с начала дня», – сообщил президент Украины.

По словам Зеленского, на юге Украины ВСУ «держат оборону и последовательно, очень просчитано уничтожают потенциал оккупантов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».