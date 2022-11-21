Беларусь решила «усилить» милиционерами границу с Украиной 21.11.2022, 3:13

Такими «нововведениями» поделился глава МВД.

Министерство внутренних дел Беларуси решило «укрепить» белорусские позиции на границе с Украиной личным составом и готовит белорусских милиционеров к пограничной службе.

Об этом сообщает СТВ.

Такими «нововведениями» поделился с белорусским телевидением глава МВД Беларуси Иван Кубраков.

«Что касается несения службы работников милиции на границе, то это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной», - объяснил министр ситуацию, почему вдруг белорусские милиционеры стали пограничниками.

В стиле Лукашенко он заверил, что знает, откуда ждать «террористических актов» в Беларуси и, угрожая всем, кто попытается что-то сделать, пообещал: «тот будет уничтожен».

«Для этого мы постоянно готовим личный состав, сегодня для нас ничего нового нет, задачи поставлены четко. Если кто-то попытается, особенно в отношении террористических актов, совершить на территории Республики Беларусь, как я уже говорил раньше, когда мы проводили обучение, эти преступники будут уничтожены. И других вариантов не может быть. Задача органам внутренних дел поставлена четко», - заверил Кубраков.

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