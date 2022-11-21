Украинские морпехи сбежали из плена 21.11.2022, 4:41

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История их освобождения стоит того, чтобы о ней сняли фильм.

Украинских морпехов-разведчиков удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию, организовав их побег из плена, сообщил нардеп Игорь Копытин в Facebook.

«Раскрою немного деталей спасения морпехов-разведчиков, которых на днях удалось вернуть из российского плена, и с которыми встречался как представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. История их освобождения стоит того, чтобы о ней сняли фильм. Ребята во время боевых действий попали в плен к российским оккупантам. Их удерживали на неподконтрольной сейчас территории Украины. Об этом узнали в командовании ВМС и морской пехоты, где решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить ребят из плена, потому что своих не бросаем. В результате удалось организовать побег разведчиков из плена, а затем переправить их на подконтрольную Украине территорию. Сейчас ребята в безопасности и их жизни ничего не угрожает», - заявил нардеп.

Участие в операции по освобождению морпехов принимал «киборг» и защитник «Азовстали» Артем Дыбленко, который недавно сам вернулся из вражеского плена.

В субботу Военно-морские силы ВСУ сообщили, что более недели назад в результате проведенных мероприятий под руководством ВМС «с оккупированной территории были выведены трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты».

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