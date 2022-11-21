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В центре Москвы вспыхнул масштабный пожар

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  • 21.11.2022, 8:01
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В центре Москвы вспыхнул масштабный пожар

Пожару присвоили третью степень сложности из пяти.

В Москве возник сильный пожар в районе трех вокзалов, где расположены складские помещения.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

В МЧС РФ заявили, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном складском здании возле Комсомольской площади. Отмечается, что в этом здании размещаются магазин мебели и светильников, а также магазин цветов.

По данным российского МЧС, площадь возгорания составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. В результате пожара в здании рухнули перекрытия между первым и вторым этажами.

Пожару присвоили третью степень сложности из пяти.

Из здания были эвакуированы семь человек.

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