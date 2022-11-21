Наступление на Луганщине: ВСУ уничтожили колонну российских войск 21.11.2022, 8:09

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Российские «мобики» возмущены действиями командования.

На Луганщине продолжаются тяжелые бои ВСУ с российскими оккупантами.

Так, как сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, в районе населенного пункта Сиротино Луганской области подтверждено поражение колонны российских оккупационных войск ВСУ. Информация о потерях противника уточняется.

«На временно занятых территориях Луганской области продолжаются мероприятия принудительного переселения местных жителей. В частности, в город Луганск принудительно перемещены жители Беловодска», - отметили в Генштабе.

На Восточном фронте сейчас идут самые тяжелые бои. По данным ВСУ, военная операция по освобождению Луганской области будет сложной, потому что российские оккупанты успели закрепиться на территории региона и получили поддержку в виде боевиков так называемой «ЛНР» и сил, которые сбежали из Харьковщины. Новоприбывшие противники располагаются в пустых домах украинцев.

18 ноября стало известно, что российские захватчики перемещают к временно оккупированному Новоайдара (Луганская область) войска из Херсонщины.

Однако, известно, что мобилизованы россияне возмущены перемещения из-под Херсона в Луганская область.

По последним данным, в Луганской области освобождены уже 12 населенных пунктов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ стремительно, но осторожно продвигаются на Сватовском направлении. Враг отмечает значительные потери.

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