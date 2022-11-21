«Ник и Майк»: На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко 11 21.11.2022, 8:18

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фото: anadolu agency

В послевоенном мире для диктатора места не найдется.

Все больше новостей на уровне не слухов, распространяемых шепотом, а предположений, о которых говорят всерьез, о том, что война в Украине имеет перспективы завершения весной 2023 года, пишет Telegram-канал «Ник и Майк». В определенном смысле в этом заинтересовано большинство игроков.

Украина и украинский народ устали от войны и бомбардировок гражданской инфраструктуры, что делает проживание в городах вне зависимости от удаленности от линии фронта некомфортным, если не невозможным с учетом надвигающегося зимнего сезона.

Западные партнеры тоже устали от войны и связанных с ней издержек, которые, конечно, не сравнимы с украинскими, но все же есть. Есть заинтересованность к переходу к стадии восстановления инфраструктуры и возможности частично компенсировать свои военные издержки.

У Джо Байдена свой интерес - войти в историю миротворцем, но не как Обама.

Выкладки военных экспертов и стратегов свидетельствуют о том, что военная помощь Украине в ближайшее несколько месяцев сформирует количественный паритет. С качественным все очевидно давно.

25 тысяч мобилизованных зеков самых разных категорий не могут сравниться с превосходящим количеством украинских военных, проходящих обучение не в формате звуковой имитации стрельбы из автомата ртом стреляющего, а по стандартам НАТО. Это создает предпосылки для начала обсуждения послевоенного устройства региона.

Применительно к территории, временно контролируемой хунтой, идеи высказываются разные: от создания демилитаризованных зон под международным контролем вдоль границ стран НАТО и самой Украины до более радикальных способов решения вопроса синепалого террориста.

Радует то, что в отличие от весны-лета 2022 на этом фрагменте шахматной доски синепалому синегубу места не оставляют в принципе.

Именно поэтому ускоренными темпами хунта пытается создать новый спецназ и вообще переформатировать внутренние войска. С безоружным народом они научились справляться, а вот что делать в случае радикального подхода изнутри и снаружи страны, никто не знает. Иными словами – боятся. И нервничают. Реакция террориста Карпенкова на звонок простого блогера Паука – крайней показательна.

Опять-таки в выборе конкретного сценария урегулирования вопроса хунты синепалого синегуба ключевую позицию будет занимать Украина. От того, насколько системно и последовательно будут поддерживаться белорусские добровольческие формирования Украиной и самими белорусами, будет зависеть многое. Вопрос нескольких десятков тысяч вооруженных бандитов хунты сам себя шариками и цветочками не решит.

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