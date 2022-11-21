Российские военные ищут деньги себе на черные мешки

Российские военные ищут деньги себе на черные мешки8
- 21.11.2022, 8:26
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В этом признались кремлевские пропагандисты.
Российские пропагандисты возмущены, что их военным приходится искать деньги на покупку черных мешков для «двухсотых».
Кремлевская «журналистка» Юлия Витязева в эфире «Соловьев LIVE» зачитала запросы на пожертвования средств от оккупантов. На это обратил внимание unian.net.
В этом списке Витязева нашла и черные пакеты.
«А я скажу. Когда у тебя параллельно со списком всего необходимого, что тебе нужно закупить «туда» ребятам, в самом низу... Что называется, если могли бы, то написали мелким шрифтом... Те самые... черные мешки», - сказала она.
Пропагандистка согласилась, что на войне в Украине российские солдаты массово гибнут.