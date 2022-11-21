В России грядут перемены 9 Владимир Пастухов

21.11.2022, 8:32

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Владимир Пастухов

Нас ждет либо самоликвидация режима вследствие поражения в войне, либо очередное полное переформатирование.

Грядут перемены в России. Я не могу ответить на вопрос, будут ли это перемены к лучшему или к худшему (тем более что такое хорошо и что такое плохо, каждый понимает по-своему), но твердо могу сказать, что так, как сейчас, точно уже не будет при любом сценарии.

Если вынести за скобки вариант ядерного самоубийства, который считать бессмысленно, - он либо будет, либо нет, - то в очень короткой исторической перспективе нас ждет либо самоликвидация режима вследствие поражения в войне, либо очередной фазовый переход (полное переформатирование) вследствие того, что я называю «непобедой» (некий компромисс, навязанный Украине, который фиксирует определенные территориальные приобретения Кремля, но одновременно фиксирует и недостижимость всех ранее заявленных основных целей войны, таких, как уничтожение независимой украинской государственности и выгодное для Кремля соглашение по разделу сфер влияния с Западом).

Выживаемость режима в случае «непобеды» окажется под вопросом, но все-таки теоретически возможна. Просто за нее в случае «непобеды» придется заплатить серьезную цену. Это будет довольно сложное новое «пакетное соглашение» Кремля с русской массой, куда многое войдет, но один параметр там очевидно будет ведущим: черный передел. Кремлю не останется иного пути, кроме как наступить на горло собственной правой песне и отдать последний бастион горбачевско-ельцинской эпохи – рынок и частную собственность. Это будет равносильно тому, как отпилить себе сук, на котором сидишь (ну, каждый по-своему сидит), но других вариантов, похоже, не останется.

Как большевики украли повестку у эсеров в критический момент революции, так их наследники, прижатые войной к стене, попытаются украсть антиолигархческую повестку у современных левых популистов. В общем, будет не то чтобы весело, но совсем не так, как сейчас.

Владимир Пастухов, Telegram

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