Пьяный подросток за рулем Lexus снес столб в Минске

Пьяный подросток за рулем Lexus снес столб в Минске4
- 21.11.2022, 8:52
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Освидетельствование показало 0,97 промилле алкоголя в его организме.
ДТП произошло вечером в воскресенье в Минске. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Lexus под управлением 17-летнего водителя двигался по улице Мирошниченко со стороны улицы Гамарника в направлении улицы Кольцова.
Вблизи дома №38 по улице Кольцова парень не справился с управлением, автомобиль выскочил за пределы проезжей части и врезался в столб. От удара осветительная мачта упала на проезжую часть.
В результате ДТП водитель и его пассажирка получили травмы. Из доставили в больницу. Установлено, что в момент аварии водитель был пьян: освидетельствование показало 0,97 промилле алкоголя в его организме.