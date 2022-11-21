Пьяный подросток за рулем Lexus снес столб в Минске 4 21.11.2022, 8:52

5,210

Освидетельствование показало 0,97 промилле алкоголя в его организме.

ДТП произошло вечером в воскресенье в Минске. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Lexus под управлением 17-летнего водителя двигался по улице Мирошниченко со стороны улицы Гамарника в направлении улицы Кольцова.

Вблизи дома №38 по улице Кольцова парень не справился с управлением, автомобиль выскочил за пределы проезжей части и врезался в столб. От удара осветительная мачта упала на проезжую часть.

В результате ДТП водитель и его пассажирка получили травмы. Из доставили в больницу. Установлено, что в момент аварии водитель был пьян: освидетельствование показало 0,97 промилле алкоголя в его организме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».