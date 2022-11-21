ВСУ ликвидировали известного «боевого бомжа» из ЧВК «Вагнер»
- 21.11.2022, 8:57
- 5,084
Оккупант воевал на украинском Донбассе.
ВСУ ликвидировали известного «вагнеровца» Георгия Корватовського. Оккупант воевал в составе российской ЧВК не только в Украине, но и в ряде других стран.
Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», оккупант воевал на украинском Донбассе.
«Наемник ЧВК «Вагнер» Георгий Корватовский («Гога» - «Гоша») гастролировал в Грузии, на Донбассе, в Сирии, ЦАР. Наконец-то успешно демобилизован», - отметил Штефан.
На одном из шевронов наемника был текст «Боевой бомж».