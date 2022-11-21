ВСУ ликвидировали известного «боевого бомжа» из ЧВК «Вагнер» 21.11.2022, 8:57

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Оккупант воевал на украинском Донбассе.

ВСУ ликвидировали известного «вагнеровца» Георгия Корватовського. Оккупант воевал в составе российской ЧВК не только в Украине, но и в ряде других стран.

Как сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», оккупант воевал на украинском Донбассе.

«Наемник ЧВК «Вагнер» Георгий Корватовский («Гога» - «Гоша») гастролировал в Грузии, на Донбассе, в Сирии, ЦАР. Наконец-то успешно демобилизован», - отметил Штефан.

На одном из шевронов наемника был текст «Боевой бомж».

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