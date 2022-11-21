Чиновники признали, что никак не могут решить проблему тетрапака 4 21.11.2022, 9:04

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Хотя месяц назад рапортовали, что «все сделано».

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Вадим Шагойко рассказал БелТА, что власти никак не могут решить вопрос с тетрапаком, появившимся с началом весны вследствие соучастия режима в войне с Украиной.

Вадим Шагойко отметил, что запасы упаковки были на складах, планомерно использовались. Также начали искать альтернативу на китайском, индийском рынках.

«В настоящий момент на многих заводах уже произведены тестовые разливы продукции, так как упаковка тетрапак предполагает сохранность продукта на 6, 9, 12 месяцев. Тестовый разлив предполагает нахождение на выдержке продукта на эти месяцы плюс еще 20–30%. Поэтому заменить в одночасье упаковку не получается», – сказал заместитель министра.

Месяц назад министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло заявлял, что все вопросы с тетрапаком в Беларуси решены.

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