Подступы к Бахмуту усеяны телами российских солдат 7 21.11.2022, 9:14

8,934

Никто их не забирает.

Украинский блогер Денис Казанский показал подступы к Бахмуту, усеянные телами мертвых российских военных:

— Десятки трупов так и остаются лежать в полях, откуда их никто не забирает.

Вагнеровские наемники, мобилизованные из России, боевики «ЛДНР» – всех бросают в лобовые атаки, не считаясь ни с какими потерями.

В чем смысл этой мясорубки — уже и в самой России никто не может объяснить.

Тем не менее, россияне продолжают тупо идти на убой, как покорный скот, вместо того, чтобы повесить своих поехавших ублюдков, развязавших эту преступную войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».