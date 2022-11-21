закрыть
21 ноября 2022, понедельник, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Подступы к Бахмуту усеяны телами российских солдат

7
  • 21.11.2022, 9:14
  • 8,934
Подступы к Бахмуту усеяны телами российских солдат

Никто их не забирает.

Украинский блогер Денис Казанский показал подступы к Бахмуту, усеянные телами мертвых российских военных:

— Десятки трупов так и остаются лежать в полях, откуда их никто не забирает.

Вагнеровские наемники, мобилизованные из России, боевики «ЛДНР» – всех бросают в лобовые атаки, не считаясь ни с какими потерями.

В чем смысл этой мясорубки — уже и в самой России никто не может объяснить.

Тем не менее, россияне продолжают тупо идти на убой, как покорный скот, вместо того, чтобы повесить своих поехавших ублюдков, развязавших эту преступную войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип
Контрактники штурмуют Кострому
Контрактники штурмуют Кострому Владимир Халип
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад
Белорусская тюрьма для женщин — это просто ад Наталья Херше