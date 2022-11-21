Подступы к Бахмуту усеяны телами российских солдат

Подступы к Бахмуту усеяны телами российских солдат7
- 21.11.2022, 9:14
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Никто их не забирает.
Украинский блогер Денис Казанский показал подступы к Бахмуту, усеянные телами мертвых российских военных:
— Десятки трупов так и остаются лежать в полях, откуда их никто не забирает.
Вагнеровские наемники, мобилизованные из России, боевики «ЛДНР» – всех бросают в лобовые атаки, не считаясь ни с какими потерями.
В чем смысл этой мясорубки — уже и в самой России никто не может объяснить.
Тем не менее, россияне продолжают тупо идти на убой, как покорный скот, вместо того, чтобы повесить своих поехавших ублюдков, развязавших эту преступную войну.