Прогресс против Лукашенко 4 Валерий Карбалевич

21.11.2022, 9:16

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Валерий Карбалевич

Мир движется от индустриальной к постиндустриальной эпохе.

Александр Лукашенко в ходе совещания о перспективах развития Парка высоких технологий (ПВТ) выразил большое недовольство поведением айтишников во время бурных событий 2020 года. По его словам, движущей силой протестов были сотрудники ПВТ.

Поэтому у Лукашенко осталась большая обида на айтишников. Дескать, я создал ПВТ, предоставил работающим там компаниям и их сотрудникам значительные льготы, они получают большие зарплаты. И вдруг эти дети пошли против отца-основателя. Он считает это большой несправедливостью, неблагодарностью.

Некоторое время назад Лукашенко намекал, что дескать, надо посмотреть, нужен ли нам вообще ПВТ, если он превратился в рассадника крамолы. Была угроза ликвидации этого субъекта.

Любопытно, что 18 ноября Лукашенко выступил на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса. И выразил глубокое удовлетворение поведением сельских тружеников в 2020 году, ибо они не протестовали. Он, обращаясь к работникам сельского хозяйства, заявил: «Все выдержали: и пандемию, и санкции, и попытки втянуть вас в политические игры под видом мятежа».

Таким образом, появился очень важный критерий, маркер оценки социальной роли и веса в обществе разных социальных слоев.

Еще один интересный сюжет, связанный с мотивацией протестующих. Участие сотрудников ПВТ в протестах Лукашенко объясняет тем, что им хорошо платили их заокеанские хозяева.

Оставим в стороне конспирологическую версию событий 2020 года, которую Лукашенко озвучивает уже более двух лет. Здесь более интересна его искренняя уверенность в том, что если человек хорошо зарабатывает, то он не может протестовать. Такой грубый материализм в стиле вульгарного марксизма середины XIX века.

Но дело в том, что человеческое общество — это не животноводческая ферма. Представление о том, что достаточно людей накормить и напоить, и они будут довольны, — ошибочно. Здесь работают как раз противоположные закономерности.

Западная социология давно пришла к выводу, что когда человек достигает определенного уровня благосостояния, меняются его представления, взгляд на мир. Когда базовые потребности человека удовлетворены, он перестает жить от зарплаты до зарплаты, на первый план выходит вопрос качества жизни. А это включает в себя также политический аспект. Людям, достигшим определенного уровня благосостояния, некомфортно жить в условиях диктатуры, они стремятся быть гражданами своей страны, влиять на политику, хотят свободных выборов, других демократических институтов.

Социологи обратили внимание на то, что так называемые «азиатские тигры» (Тайвань, Южная Корея, Гонконг), страны Латинской Америки стали демократиями в результате того, что там появился значительный средний класс.

Не случайно второй Майдан в Украине назвали «революцией достоинства». В какой-то мере так же можно назвать и попытку революции 2020 года в Беларуси. Вообще любая революция постиндустриальной эпохи есть в определенном смысле революция достоинства. Ибо человеческое достоинство является важным элементом качества жизни.

Основной состав протестующих в 2020 году — люди, работавшие в негосударственном секторе. И Лукашенко достаточно точно нарисовал их социальный портрет: «Не могу допустить, чтобы у нас еще раз пошла волна от айтишников там, ипэшников и так далее».

И до событий двухлетней давности Лукашенко инстинктивно чувствовал, какие слои населения являются его социальной опорой. И понимал, что прогресс разрушает тот упорядоченный мир, к которому он привык. Поэтому Лукашенко всячески препятствовал развитию бизнеса, искусственно сохранял существование государственного сектора, сопротивлялся приватизации, активно поддерживал из бюджета неэффективные госпредприятия.

Все это делалось не по экономическим причинам, а по политическим. Это была попытка законсервировать созданную им социальную модель. И не случайно в критические августовские дни 2020 года он обратился за поддержкой не к ПВТ, а поехал на завод колесных тягачей — государственное предприятие Военно-промышленного комплекса. (Правда, и там не получил ее, но это уже отдельная тема). Также не случайно руководители силовых структур по поручению Лукашенко разъезжают по стране и разъясняют государственную политику в основном на госпредприятиях.

Выступая на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса 18 ноября, Лукашенко не скрывал своей симпатии к сельским жителям: «Село — лучшая школа жизни. Там с ранних лет каждый вовлечен в хозяйственные заботы. Каждый знает, что такое ежедневный физический труд и ответственность за хозяйство, за семью». Вот он — идеальный подданный: человек, занятый физическим трудом, живущий в деревне, не участвующий ни в каких митингах.

Но проблема в том, что сама история, объективные процессы работают против Лукашенко. Мир движется от индустриальной к постиндустриальной эпохе. И Беларусь, несмотря на сопротивление режима, тоже меняется. За 28 лет правления Лукашенко доля промышленности и сельского хозяйства в экономике страны значительно снизилась. Соответственно меняется и социальная структура общества. Растут новые сферы экономики, а значит, увеличивается доля среднего класса. Происходит коррозия существующего социального уклада. Результатом чего стал политический взрыв 2020 года.

Айтишники – это гости из будущего.

Лукашенко пытается остановить процесс. Его требования «вырезать бизнес», всячески ограничить его развитие (борьба с ценами, ограничение прав собственности иностранных инвесторов), сокращение льгот ПВТ уже вызвали процесс релокации частных компаний в другие страны.

Однако он не может остановить ход истории. Поэтому не решился полностью ликвидировать ПВТ, разогнать айтишников, запретить частный бизнес. Ибо понимает, что в этом случае экономика остановится. Поэтому приходится терпеть нелюбимый им Парк высоких технологий.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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